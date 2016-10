Neonazi feuerte bei Razzia: Polizist gestorben

"Das Polizeipräsidium Mittelfranken bedauert mitteilen zu müssen, dass der lebensgefährlich verletzte Beamte der Spezialeinsatzkräfte Nordbayern in den frühen Morgenstunden in einer Klinik in Folge seiner schweren Schussverletzungen verstorben ist", hieß es in einer Mitteilung. Am Mittwochabend hatte die Polizei den Tod des Beamten zunächst noch fälschlicherweise vermeldet.

Polizeieinsatz am Tatort in Georgensgmünd Foto: APA/AFP/dpa/Nicolas Armer

Mann eröffnete sofort Feuer auf die Beamten

Laut Polizei hatte das Landratsamt im mittelfränkischen Landkreis Roth, zu dem Georgensgmünd gehört, eine Durchsuchung bei dem Mann angeordnet, um die 31 Waffen, die er als Jäger und Sportschütze legal besaß, wegen Unzuverlässigkeit des 49- Jährigen sicherzustellen. Spezialkräfte der Polizei hätten den Einsatz begleitet, der Mann habe aber sofort das Feuer auf die Beamten eröffnet.

Foto: APA/AFP/dpa/NICOLAS ARMER

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann zeigte sich entsetzt über den Zwischenfall. Es sei eine "bisher so in Bayern nicht gekannte Eskalation". Als Konsequenz aus dem Vorfall will Herrmann allen "Reichsbürgern" den Waffenbesitz untersagen. "Wer die deutsche Rechtsordnung ablehnt, der bietet keine Gewähr, ordnungsgemäß mit Waffen umzugehen", sagte der CSU- Politiker. Nun werde die Gruppierung noch intensiver überwacht und konsequent unter die Lupe genommen.

Auch Thomas de Maiziere reagierte erschüttert auf den Tod des Polizisten: "Meine Gedanken und mein Mitgefühl sind in dieser schweren Stunde bei den Angehörigen”, erklärte Deutschlands Innenminister, der der "Bild" gegenübe die "zunehmenden Angriffe von Extremisten auf Polizisten" in Deutschland als "unerträglich und inakzeptabel" bezeichnete.

Ermittlungen am Tatort in Georgensgmünd Foto: APA/dpa/Nicolas Armer

Bundesrepublik existiert für "Reichsbürger" nicht

Die "Reichsbürger" erkennen die Bundesrepublik Deutschland nicht an und gehen davon aus, dass das Deutsche Reich in den Grenzen von 1937 noch existiert. Bereits Ende August hatte ein "Reichsbürger" bei einer Zwangsräumung in Sachsen- Anhalt um sich geschossen und zwei Polizisten verletzt.