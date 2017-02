Nein zu Steuerreform, Ja zu Einbürgerungen

Der Schweiz drohen nach der Ablehnung einer Unternehmenssteuerreform bei einer Volksabstimmung am Sonntag internationale Sanktionen. Die Regierung wollte international verpönte Steuerprivilegien für Holding- Firmen abschaffen, die ihr Geld überwiegend im Ausland verdienen. Sie verknüpfte das in ihrem Steuergesetz aber mit anderen Vergünstigungen für die Holdings, was unterm Strich rund eine Milliarde Euro gekostet hätte. Daran stießen sich die Reformgegner.