Neapel: Jahrelanger Stechkarten- Betrug aufgedeckt

Jahrelang ging das Prozedere gut, doch nun ist der riesige Betrug mit dem Zeiterfassungssystem eines Krankenhauses in Italien aufgeflogen. Dutzende Angestellte der Klinik "Loreto Mare" in Neapel täuschten mit Unterstützung von Kollegen, die ihre Stechkarten für sie in die Lesemaschinen beim Eingang steckten, ihre Anwesenheit am Arbeitsplatz vor. Im Zuge zweijähriger Ermittlungen zum Teil mit versteckten Kameras konnten insgesamt 94 Schwänzer in großem Stil ausgeforscht werden.