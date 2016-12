NBC: Putin selbst gab Anweisung für Clinton- Mails

Putin habe dies anfänglich aus Rache getan, weil Clinton als Außenministerin öffentlich die Rechtmäßigkeit der russischen Wahlen von 2011 infrage gestellt habe, berichtete der Sender am Mittwochabend unter Berufung auf zwei hochrangige Geheimdienstverantwortliche. Dann habe der russische Präsident sein Vorgehen ausgeweitet, um das politische System in den USA als korrupt darzustellen.

Die "Washington Post" hatte am Freitag unter Berufung auf interne Unterlagen des US- Geheimdienstes CIA berichtet, dass Insider mit Verbindungen nach Moskau die Enthüllungsplattform WikiLeaks mit gehackten E- Mails der Demokratischen Partei versorgt hätten.

Der Wahlkampf der gegen Trump unterlegenen Clinton war durch die Cyberangriffe torpediert worden. Durch die Attacken kamen vertrauliche E- Mails aus der Parteizentrale der Demokraten sowie aus dem E- Mail- Konto von Clintons Wahlkampfmanager John Podesta ans Licht.

Nur Informationen von Demokraten veröffentlicht

Die "New York Times" hatte berichtet, US- Geheimdienste gingen "mit hoher Sicherheit" davon aus, dass russische Hacker in die Computersysteme sowohl der Republikaner als auch der Demokraten eingedrungen seien. Sie hätten aber nur die von den Demokraten gestohlenen Informationen an die Öffentlichkeit gebracht. Der designierte US- Präsident Trump hatte die Berichte am Sonntag als "lächerlich" zurückgewiesen.

Dagegen bestätigte der republikanische Senator Lindsey Graham am Mittwoch, dass seine Wahlkampf- Accounts von russischer Seite gehackt worden seien. Er sei drei Monate vor der Präsidentenwahl am 8. November von der US- Bundespolizei FBI über einen Hackerangriff im Juni informiert worden, sagte Graham dem Nachrichtensender CNN. Der Senator forderte Untersuchungen des Kongresses zu den Vorfällen.