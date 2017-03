Nationalsozialismus in Deutschland "geht weiter"

Zu Berichten, dass er selbst einen Auftritt in Deutschland plane, sagte Erdogan der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu zufolge: "Wenn ich will, komme ich morgen. Ich komme und wenn ihr mich nicht hereinlasst oder mich nicht sprechen lasst, dann werde ich einen Aufstand machen."

Foto: APA/AFP/OZAN KOSE, APA/AFP/ADEM ALTAN

Einige Stunden zuvor hatte Erdogan Deutschland als Reaktion auf das Auftrittsverbot von türkischen Ministern in Deutschland "Nazi- Praktiken" vorgeworfen. "Eure Praktiken unterscheiden sich nicht von den früheren Nazi- Praktiken", sagte der türkische Präsident mit Blick auf Deutschland am Sonntag in einer Rede in Istanbul. Er hätte gedacht, diese Zeit sei in Deutschland längst vorbei - "wir haben uns geirrt", fügte er hinzu.

Foto: AFP

Erdogan sprach in Istanbul vor Tausenden Anhängerinnen, die für ein "Ja" beim Verfassungsreferendum im April warben. Die Frauen versammelten sich in einer Sporthalle mit 12.500 Plätzen und schwenkten türkische Flaggen.

Foto: AFP

Foto: AFP

Zu der Kundgebung hatte die regierungstreue Frauen- und Demokratievereinigung (Kadem) aufgerufen. Deren Vize- Vorsitzende ist Erdogans jüngere Tochter Sümeyye Erdogan Bayraktar. Erdogan kam mit seiner Ehefrau Emine selbst zu der Kundgebung.

Foto: AFP

Foto: AFP

Vor Erdogans Nazi- Vergleich hatte auch der türkische Wirtschaftsminister Nihat Zeybekci die Absage seiner Wahlkampfauftritte in Deutschland erneut kritisiert. "Es ist nicht möglich, das zu akzeptieren", sagte er vor seiner Abreise im westtürkischen Denizli.

Wirtschaftsminister Zeybekci will für Präsident Erdogans Verfassungsreform werben. Foto: AFP

Zeybekci tritt am Sonntagabend in einem Hotel in Köln auf. Zuvor waren zwei mit ihm geplante Veranstaltungen in Köln- Porz und Frechen abgesagt worden.

Um den Auftritt von türkischen Regierungspolitikern in Deutschland, die für ein "Ja" beim Referendum über ein Präsidialsystem in der Türkei werben wollen, gibt es seit Tagen Streit. Die deutsch- türkischen Beziehungen sind auch wegen des seit fast einer Woche in Untersuchungshaft sitzenden "Welt"- Journalisten Deniz Yücel angespannt. Erdogan hatte Yücel am Freitag als "deutschen Agenten" bezeichnet.

"Welt"-Journalist Deniz Yücel sitzt in der Türkei als "Spion" in U-Haft. Foto: flickr.com/Metropolico.org

Auch in Österreich diskutieren mittlerweile die Spitzen der Regierung über das brisante Thema Wahlkampfauftritte. So sprach sich Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) für ein EU- weites Verbot von Wahlkampfauftritten türkischer Politiker aus. Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (ÖVP) hält diese Idee für illusorisch.