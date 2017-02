Nahost: USA wenden sich von Zweistaatenlösung ab

Die US- Regierung werde das unterstützen, was die Konfliktparteien vereinbarten. "Eine Zweistaatenlösung, die keinen Frieden bringt, ist kein Ziel, das jemand erreichen will", sagte der Regierungsvertreter. Er schloss aber eine US- Unterstützung für eine Zweistaatenlösung auch nicht aus. "Frieden ist das Ziel, ob er nun in der Form einer Zweistaatenlösung kommt, wenn es das ist, was die Parteien wollen, oder etwas anderes, wenn es das ist, was die Parteien wollen." Es sei nicht Aufgabe der Vereinigten Staaten, ihnen eine solche Vision aufzudrängen.

Damit rückt Trump offenbar von der jahrzehntelangen Haltung der USA ab, dass eine Zweistaatenlösung die einzige Möglichkeit ist, dauerhaft Frieden zwischen Israel und den Palästinensern zu schaffen.

Israels Premierminister Benjamin Netanyahu Foto: APA/AFP/POOL/DAN BALILTY

Israels Ministerpräsident zu Gast bei Trump

Am Mittwoch kommt der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu zu seinem ersten Treffen mit dem neuen US- Präsidenten Donald Trump im Weißen Haus zusammen. Netanyahu dürfte sich von dem Besuch unter anderem eine Klärung der US- Haltung zu den international kritisierten jüdischen Siedlungen in den Palästinensergebieten erhoffen. Trump hatte im Wahlkampf den Siedlungsbau gutgeheißen, vor einigen Tagen aber erklärt, der Bau neuer Siedlungen sei "nicht gut für den Frieden". Der Siedlungsbau wird international als eines der größten Hindernissen für eine Zweistaatenlösung angesehen.

Putin lehnte eine Rückgabe der Krim bisher ab. Foto: APA/EPA/ALEXEY NIKOLSKY/RIA NOVOSTI/KREMLIN

Trump erwartet Rückgabe der Krim an Ukraine

Auch zu einem anderen außenpolitisch brisanten Thema hat Trump am Dienstag Stellung genommen. Er forderte, dass Russland die Halbinsel Krim an die Ukraine zurückgibt. "Präsident Trump hat sehr deutlich gemacht, dass er von der russischen Regierung erwartet, dass sie die Gewalt in der Ukraine deeskaliert und die Krim zurückgibt", sagte der Pressesprecher des Weißen Hauses, Sean Spicer.

Trump steht wegen Verbindungen von Mitarbeitern nach Russland noch vor seiner Amtsübernahme unter Druck. Der Nationale Sicherheitsberater Michael Flynn war am Montag zurückgetreten , nachdem herausgekommen war, dass er nach Trumps Wahlsieg mit dem russischen Botschafter in Washington über US- Sanktionen gegen Russland gesprochen und später falsche Angaben darüber gemacht hatte. Er habe "unbeabsichtigt den designierten Vizepräsidenten und andere mit unvollständigen Informationen über meine Telefongespräche mit dem russischen Botschafter unterrichtet", hieß es in Flynns Rücktrittsschreiben.