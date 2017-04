Nächtliche Heli- Jagd auf junge Süßigkeiten- Diebe

Die Nacht in einem Vergnügungspark zu verbringen, ist wohl der Traum von vielen jungen Menschen. Das dachten sich jedenfalls auch die zwei 16- Jährigen und der 15- Jährige und brachen kurzerhand in den Freizeitpark ein.

Gegen 22.30 Uhr wurden die unerwünschten Gäste von den Sicherheitsbeamten des Parks bemerkt, die daraufhin die Polizei alarmierten. Die drei dunkel gekleideten Jugendlichen hatten zuvor in einem der Läden Süßigkeiten gestohlen und flüchteten dann ins Gelände des Parks.

Foto: OfficialYRP

Suchaktion mit Helikopter

Kurze Zeit später starteten die Beamten eine große Suchaktion, um die Süßigkeiten- Diebe ausfindig zu machen. Dafür rückte die kanadische Polizei sogar mit einem Helikopter und einer Spezialkamera an, um die jungen Einbrecher in der Dunkelheit in ihrem Versteck zu finden. Die Suche dauerte nicht lange: Die drei Schüler wurden von den Uniformierten schließlich unter einem Baum entdeckt.

Foto: OfficialYRP

Laut Angaben der Polizei zeigten sich die Jugendlichen kooperativ und waren reumütig. Sie wurden jeweils in die Obhut ihrer Eltern entlassen und zu Sozialdienst verdonnert.