Nach Brutalo- Rauswurf jetzt auch Skorpion- Angriff!

Ein Fluggast sei am vergangenen Sonntag auf einem United- Flug von Houston nach Calgary von einem Skorpion gestochen worden, berichtete CNN am Freitag auf seiner Website. Die giftige Kreatur soll den Angaben von Passagier Richard Bell zufolge aus einem der Gepäckfächer herausgefallen und auf seinem Kopf gelandet sein, als er in der Business Class gerade gemeinsam mit seiner Ehefrau das Essen zu sich nehmen wollte.

"Mein Mann fühlte etwas in seinem Haar, er packte es und es fiel auf seinen Klapptisch. Als er das Tier am Schwanz packte, stach es zu", schilderte Linda Bell gegenüber CNN den Vorfall an Bord der United- Maschine. Ihren Angaben zufolge, bugsierte ihr geschockter Mann den Skorpion von seinem Tablett. Das Tier landete daraufhin im Mittelgang, wo es die Aufmerksamkeit eines anderen Passagiers auf sich lenkte, der laut rief: "Oh mein Gott, das ist ein Skorpion".

Dieser Skorpion fiel Richard Bell auf einem United-Airlines-Flug auf den Kopf. Foto: BBC

Ein Flugbegleiter habe schnell reagiert und den Skorpion unter einem Becher gefangen und in einer der Flugzeugtoiletten hinuntergespült. Um etwaigen allergischen Reaktionen vorzubeugen, habe eine Krankenschwester, die als Passagier im Flieger saß, Richard Bell eine Antihistamin- Tablette gegeben, so seine Gattin. Wie der Skorpion ins Flugzeug kam, blieb indessen unklar. Die Maschine war laut der Flug- Tracking- Plattform "FlightAware" am Tag des Vorfalls von Costa Rica nach Houston geflogen.

Foto: AP

"Unsere Flugbegleiter haben einem Kunden geholfen, der in der vergangenen Woche auf einem unserer Flüge von einem Tier, bei dem es sich offenbar um einen Skorpion handelte, gestochen wurde", bestätigte United Airlines in einem Statement. "Unsere Mannschaft beriet sofort mit einem Arzt auf dem Boden, der während des Vorfalls eine Anleitung lieferte und unsere Mannschaft versicherte, dass es keine lebensbedrohliche Angelegenheit war."

Zudem habe laut der Airline medizinisches Personal den Passagiere nach der Landung in Calgary in Empfang genommen. Bell wurde ins Krankenhaus eingeliefert, konnte aber schon nach kurzer Zeit wieder entlassen werden. Der Skorpion habe zum Glück größtenteils seinen Fingernagel erwischt, als er zustach, erinnert sich der Mann im Gespräch mit der britischen BBC an den Vorfall.

Oscar Munoz, Chef von United Airlines Foto: AP

United Airlines entschuldigte sich mittlerweile bei Richard Bell und bat den Bells eine Entschädigung für den Vorfall an. Details zu der Entschädigung wollte das Ehepaar gegenüber Medien allerdings nicht öffentlich machen. Vorfälle wie dieser seien laut CNN selten, aber nicht gänzlich unbekannt. So wurde eine Frau im Jahr 2015 auf einem Flug von Los Angeles nach Portland im US- Bundesstaat Oregon von einem Skorpion gestochen.

Airline seit Jahren von Problemen geplagt

Nach der weltweiten Empörung über den rabiaten Rauswurf - der betroffene Passagier David Dao wird die US- Fluggesellschaft verklagen, wie seine Anwälte am Donnerstag ankündigten - und dem Skorpion- Vorfall wird wohl aus der Firmenzentrale von United Airlines ein lauter Seufzer zu hören sein, wenn diese Krisenwoche endlich zu Ende gegangen ist.

Im Video - US- Airline lässt Passagier brutal aus Jet zerren:

Video: Bitprojects

Schon seit der von Experten als verpfuscht angesehenen Fusion mit dem US- Rivalen Continental im Jahr 2010 gab es Probleme. Von Mängeln im Reservierungssystem und Computerpannen, die zu vielen Flugausfällen führten, über Imageschäden wegen fehlender Rollstühle an Bord bis hin zu einem Korruptionsskandal, der Munoz' Vorgänger den Job kostete. Vor diesem Hintergrund war die bei vielen US- Kunden als Inbegriff von schlechtem Service geltende Airline gerade erst auf dem Wege der Besserung ...