Nach Beben: Neuseeland verschärft Tsunami- Warnung

Die erste Welle hat die Nordostküste der Südinsel laut dem Zivilschutz bereits erreicht. Über Stunden könnten weitere Wellen auflaufen, die erste Welle müsse nicht die größte sein. Das Beben, das sich kurz vor Mitternacht Ortszeit, rund 12 Uhr unserer Zeit am Sonntag, ereignete, hatte laut dem Deutschen Geoforschungszentrum in Potsdam eine Stärke von 7,9. Die US- Erdbebenwarte USGS gab die Stärke mit 7,8 an, in Neuseeland war von 7,5 die Rede.

In Christchurch, der größten Stadt der Südinsel, verließen die Bewohner der Uferzonen ihre Häuser in Richtung höher gelegener Stadtteile. Es wurde dichter Autoverkehr gemeldet. Viele Menschen blieben aber und standen auf den Straßen und teilten auf Mobiltelefonen mit, dass sie wohlauf seien.

Foto: ASSOCIATED PRESS

Die Erschütterungen waren heftig, wie Videos auf z.B. Twitter zeigen:

Nach dem Beben versammelten sich zahlreiche Einwohner von Christchurch auf den Straßen, wie Bilder und unter anderem dieses Video eines Autofahrers zeigen.

Foto: ASSOCIATED PRESS

Foto: ASSOCIATED PRESS

Foto: ASSOCIATED PRESS

Nur Minuten nach Beginn des Bebens um 23.02 Uhr Ortszeit gab es auf Twitter bereits die ersten Meldungen zu lesen. So hieß es in einem Tweet: "Das ganze Land dürfte jetzt wach sein." Andere sprachen von einem minutenlangen Beben, Bücher seien von den Regalen gefallen. "Es war furchteinflößend." Bilder von Schäden in Wohnungen wie umgefallene Ziegelmauern, eingerissene Plafonds oder beschädigtes Mobiliar wurden geteilt.

Die Reporterin Rachel Thomas berichtete stuff.co aus Hataitai am Stadtrand von Wellington, sie und ihre Mitbewohner seien vom Ächzen des Daches geweckt worden. "Unser Nymphensittich fiel von seiner Stange. Wir drei drängen uns im Morgenmantel unter dem Küchentisch mit einem zitternden Vogel zwischen uns."

Weitere Bilder zeigten zerbrochene Glasscheiben, mit Splittern übersäte Gehsteige, Risse in Straßendecken und zerbrochene Weinflaschen, die in einem Supermarkt aus dem Regal gefallen waren.

Foto: ASSOCIATED PRESS

Foto: ASSOCIATED PRESS

Foto: ASSOCIATED PRESS

Das Beben war nicht nur in Christchurch auf der Südinsel, sondern auch in Wellington, Taranaki, Hamilton und Auckland auf der Nordinsel sehr deutlich zu spüren. In Hamilton gab es etwa für Wayne Timmo ein unsanftes Erwachen, als die Küchenmarkise gegen das Fenster schlug. "Das Wasser im Swimmingpool des Nachbarn schwappte hin und her, und die vom Erdbeben geweckten Leute liefen auf die Straße", sagte er.

In der Hauptstadt Wellington sammelten sich Hunderte Menschen in den Straßen, während Alarmsirenen heulten und Feuerwehr- und Polizeifahrzeuge durch die Straßen jagten. Von einigen Gebäuden waren Mauerteile auf die Straße gefallen. In der Nähe des Civic Square zitterten Hotelgäste in Bademänteln und warteten darauf, in ihr Gebäude zurück zu dürfen. In einer nahen Bar trotzten die Stammgäste dem Chaos, sie tranken und rauchten weiter.

Auch aus Wellington auf der Nordinsel wurden Schäden gemeldet. Foto: APA/AFP/MARTY MELVILLE

Auch aus Wellington auf der Nordinsel wurden Schäden gemeldet. Foto: APA/AFP/MARTY MELVILLE

Viele Neuseeländer drückten ihre Sorge um ihre von dem Beben am meisten betroffenen Mitbürger in Christchurch aus.

Das Beben ereignete sich in einer Tiefe von zehn Kilometern. Das Epizentrum lag 91 Kilometer nordöstlich von Christchurch, das mit mehr als 350.000 Einwohnern die größte Stadt der Südinsel Neuseelands ist. Sie hat seit 2010 mehr als 14.000 Erdstöße erlebt.

Neuseeland ist in den vergangenen Jahren immer wieder von Erdbeben betroffen gewesen. So wurden im Februar 2011 bei einem Erdbeben der Stärke 6,3 insgesamt 185 Menschen getötet. 10.000 Häuser wurden teilweise schwer beschädigt bzw. sogar zerstört. Ende August bzw. Anfang September dieses Jahres wurden in Neuseeland erneut mehrere schwere Erderschütterungen registriert.

Region eine der geologisch gefährlichsten der Welt

Neuseeland liegt am sogenannten "Ring of Fire" rund um den Pazifik. In dieser hufeisenförmigen Zone befindet sich etwa die Hälfte aller aktiven Vulkane weltweit. Das Gebiet reicht von der südamerikanischen Westküste über die Westküste der USA, Russland und Japan bis nach Südostasien und Neuseeland.

Längs des "Ring of Fire" treffen verschiedene Erdplatten aufeinander und es kommt zu Verschiebungen - die Folge sind Vulkanausbrüche, Erdbeben und Tsunamis. Die Region gilt als eine der geologisch gefährlichsten Zonen weltweit. Etwa 90 Prozent aller Erdbeben ereignen sich dort.