Mutter stolpert: Baby stürzt 12 Meter in den Tod

Einen schrecklichen, tödlichen Unfall hat eine Überwachungskamera in einem Einkaufszentrum in Usbekistan aufgezeichnet. Sie filmte, wie eine Mutter, die ein Baby im Arm hielt, auf einer Rolltreppe ins Straucheln geriet und dadurch ihr Kind fallen ließ, das in der Folge rund zwölf Meter in den Tod stürzte.