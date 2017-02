Mutige Kellnerin schleppt Monsterechse aus Lokal

Diese furchtlose Kellnerin hat in sozialen Netzwerken für Begeisterung gesorgt: Als es sich eine Riesenechse in ihrem Lokal in Australien bequem machen wollte und damit die Gäste verschreckte, schnappte sie den 1,8 Meter langen Goanna kurz entschlossen am Schwanz und beförderte ihn wieder zurück in die freie Wildbahn.