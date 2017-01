Muslimische Angestellte auf JFK- Airport beschimpft

Der Anklage zufolge wurde die Kopftuch tragende Angestellte von dem 57- Jährigen in der Lounge der Business Class auf dem New Yorker John- F.- Kennedy- Flughafen attackiert. Zunächst habe er sie beschimpft, als sie ihn gefragt habe, was sie ihm getan hätte, habe er sie auch getreten. Seine Schimpftiraden bezogen sich unterschiedslos auf alle Muslime sowie auf die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat.

Foto: AFP

Vier Jahre Haft drohen

Der Mann muss mit einer Strafe von bis zu vier Jahren Gefängnis rechnen. Der von dem Angeklagten an den Tag gelegte "Hass" habe "keinen Platz in einer zivilisierten Gesellschaft", sagte Staatsanwalt Richard Brown am Donnerstag vor Gericht.

Menschenrechtsgruppen beklagen, seit Trumps Wahlsieg im November hätten derartige Fälle drastisch zugenommen.