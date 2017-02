Muhammad Alis Sohn auf US- Flughafen festgehalten

Muhammad Ali Junior, Sohn der US- Boxlegende Muhammad Ali, ist wegen seines "arabisch klingenden Namens" auf einem Flughafen in den USA festgehalten und fast zwei Stunden lang befragt worden. Wie die Zeitung "The Courier- Journal" berichtete, wurde dem in Philadelphia geborenen US- Bürger Ali Jr. sowie seiner Mutter Khalilah Camacho- Ali auf dem Flughafen Fort Lauderdale in Florida die Einreise verweigert.