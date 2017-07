Motorsägen- Angreifer war mit Armbrüsten bewaffnet

Der Motorsägen- Angreifer von Schaffhausen hat sich nicht gegen seine Verhaftung gewehrt, teilte die Polizei bei einer Pressekonferenz am Mittwochvormittag mit. Franz Wrousis ließ sich wie berichtet am Dienstagabend in Thalwil widerstandslos festnehmen.

In Thalwil im Kanton Zürich wurde der Motorsägen-Angreifer gefasst. Foto: Google.at/maps

"Verhielt sich anständig und kooperativ"

Der 51- Jährige war allein unterwegs und "verhielt sich anständig und kooperativ", wie die Schaffhauser Polizei bekannt gab. Der Gesuchte hatte bei der Verhaftung allerdings zwei geladene Armbrüste mit eingesetzten Pfeilen bei sich, nicht aber die Motorsäge. Der 51- Jährige wird nun von der Rechtsmedizin untersucht. Die beiden Armbrüste hatte Wrouris in einem Plastiksack verpackt. Außerdem hatte er zwei angespitzte Holzstücke bei sich, wie die Staatsanwaltschaft des Kantons Schaffhausen mitteilte.

Die entscheidenden Hinweise, die zur Festnahme führten, kamen aus der Bevölkerung. Der 51- Jährige war alleine und zu Fuß unterwegs. Die Staatsanwaltschaft hat gegen ihn ein Strafverfahren wegen mehrfacher strafbarer Handlungen gegen Leib und Leben eröffnet. Es gilt laut Staatsanwaltschaft die Unschuldsvermutung.

Foto: Kantonspolizei Schaffhausen, AFP, krone.at-Grafik

"Wir sind unfassbar erleichtert!"

Ziel des Motorsägen- Angriffs in der Schaffhauser Altstadt war die CSS- Krankenkasse. Franz Wrousis war dort Kunde und griff am Montag nach einem Gespräch zwei Mitarbeiter mit laufender Motorsäge an. Einer der beiden wurde schwer verletzt, befindet sich aber außer Lebensgefahr. Der andere Mitarbeiter verletzte sich leicht.

Während der Flucht des Angreifers erhöhte die Versicherung in allen Filialen die Sicherheitsmaßnahmen. Jetzt reagierte Christina Wettstein, Mediensprecherin der CSS, mit großer Erleichterung auf die Festnahme des Motorsägen- Mannes. "Wir sind alle unfassbar erleichtert. Solange der Täter auf freiem Fuß war, standen wir in ständiger Alarmbereitschaft. Dass Franz Wrousis gefasst ist, freut mich insbesondere für unsere beiden verletzten Mitarbeitenden. Die ganze CSS atmet auf", sagte Wettstein gegenüber dem "Blick".