Moskau beklagt steigenden Druck auf Diplomaten

Der US- Geheimdienst schrecke nicht einmal vor den "erbärmlichsten Druckmitteln" zurück, erklärte Riabkow, der als Beispiel Drohungen gegen die Familienangehörigen von Diplomaten nannte. Wegen "künstlicher Probleme" und "erfundener Auflagen" könnten die russischen Diplomaten zudem ihre Aufgaben nicht in vollem Umfang wahrnehmen.

Riabkow warf der US- Regierung außerdem vor, in Russland unter diplomatischem Deckmantel "intensive Spionageaktivitäten" zu betreiben. Der US- Militärattaché in Moskau sei mehrfach in der Nähe strategisch wichtiger Militäranlagen gesehen worden.

Diplomatische Eiszeit zwischen Moskau und Washington

Das Vertrauen zwischen den USA und Russland ist zerstört wie seit dem Kalten Krieg. Vor wenigen Tagen beendete Washington sogar den Dialog mit Moskau über eine Waffenruhe in Syrien. Die US- Regierung hatte den Russen wiederholt vorgeworfen, nichts gegen die massiven Angriffe gegen die syrische Zivilbevölkerung in Aleppo zu unternehmen, diese sogar als Verbündeter von Präsident Bashar al- Assad indirekt zu unterstützen. Im September war eine zwischen den beiden Supermächten ausverhandelte Waffenruhe nach wenigen Tagen gescheitert.