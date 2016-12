Moment des Attentats auf Weihnachtsmarkt gefilmt

Die Aufnahmen (siehe Video) zeigen aus welcher Richtung der Sattelzug kam, wie er von der Hardenbergstraße abbiegt und sich mit hoher Geschwindigkeit den Menschen auf dem Weihnachtsmarkt nähert. Außerdem ist zu sehen, dass das Fahrzeug mit eingeschalteten Scheinwerfern unterwegs war.

Tunesier für den Terroranschlag verantwortlich

Indes haben die Ermittler kaum noch Zweifel, dass der Tunesier Anis Amri für den Terroranschlag verantwortlich ist. Nach dem 24- Jährigen wird nun mit Haftbefehl gesucht. Amris Fingerabdrücke wurden am Fahrerhaus des Lastkraftwagens sichergestellt, mit dem am Montagabend zwölf Menschen getötet und mehr als 50 verletzt worden waren.

Eine Sprecherin der deutschen Bundesanwaltschaft sagte am Abend, gegen den Flüchtigen sei Haftbefehl erlassen worden. Sie wies zugleich darauf hin, dass verschiedene Orte in Berlin und Nordrhein- Westfalen, an denen sich Amri aufgehalten haben soll, durchsucht worden seien. Auch ein Reisebus in Heilbronn sei inspiziert worden. Festnahmen habe es nicht gegeben.

Foto: privat

Ermittler erhöhen den Fahndungsdruck

Mit den Durchsuchungen erhöhten die Ermittler den Fahndungsdruck. In Nordrhein- Westfalen gab es Polizeieinsätze. Im direkten Zusammenhang mit dem Berliner Anschlag wurde nach Angaben der Bundesanwaltschaft aber niemand festgenommen. In Emmerich im Kreis Kleve in Nordrhein- Westfalen durchsuchten Beamte eine Flüchtlingsunterkunft. Dort war Amri laut "Spiegel online" offiziell gemeldet. In Berlin stürmte ein Spezialeinsatzkommando der Polizei einen Salafistentreffpunkt, in dem auch der 24- Jährige verkehrt haben soll.