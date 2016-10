Molotow- Cocktail- Angriff auf Polizisten in Paris

Laut dem Sprecher handelte es sich um eine "gut organisierten Gruppe", mit der man in einem "zivilen Guerillakrieg" sei. Die Polizisten hätten an der betreffenden Straßenecke eine Videokamera bewacht, die in den vergangenen Tagen regelmäßig angegriffen worden sei.

Die Täter ergriffen Innenminister Bernard Cazeneuve zufolge sofort die Flucht. Zwei weitere Polizisten, die zur Verstärkung gekommen waren, wurden leicht verletzt.