Mörder von Fort Lauderdale droht die Todesstrafe

Der ehemalige Nationalgardist und Irak- Veteran eröffnete am Freitag an einer Gepäckausgabe auf dem Flughafen in Florida das Feuer. Seine Waffe hatte er legal im Gepäck. Fünf Menschen waren sofort tot, sechs wurden nach Polizeiangaben vom Samstag verletzt in Krankenhäuser gebracht - einige von ihnen hatten lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Santiago selbst wurde am Tatort festgenommen.

Esteban Santiago (li.) wurde als Schütze identifiziert. Foto: Twitter, AP

Das FBI berichtete von offenbar wirren Äußerungen des Täters bei einem bizarren Besuch in einem Büro der Bundespolizei im November. Damals soll er behauptet haben, Stimmen würden ihm befehlen, für den Islamischen Staat zu kämpfen. Die Beamten brachten den Mann daraufhin in die Psychiatrie.

Keine Hinweise auf Radikalisierung

Warum er wieder entlassen wurde und mit einer Waffe legal durchs Land reisen konnte, ist unklar. "Wir ermitteln in alle Richtungen", sagte der FBI- Beamte George Piro. Es habe allerdings bisher keine Hinweise auf eine Radikalisierung gegeben. Die Vernehmungen des Tatverdächtigen seien bereits abgeschlossen. Der Mann habe sich dabei "kooperativ" verhalten.