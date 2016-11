Modernster Zerstörer blieb im Panama- Kanal stecken

Das modernste und teuerste Kriegsschiff der US- Marine, der High- Tech- Zerstörer USS Zumwalt, muss zum wiederholten Mal mit einer technischen Panne kämpfen. Wegen eines Maschinenschadens sei die Zumwalt während der Durchquerung des Panama- Kanals "stecken geblieben", berichteten mehrere US- Medien am Dienstag.