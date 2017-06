Mittelmeerroute: Zahl der Flüchtlinge steigt

Rund 3,3 Millionen Flüchtlinge würden sich derzeit in der Türkei aufhalten, berichtet das Blatt unter Berufung auf Sicherheitskreise. In Griechenland seien es 62.354 Flüchtlinge, davon 14.489 auf den Inseln. In Deutschland wurden demnach von Jänner bis Ende Mai 77.148 Asylgesuche eingereicht. Im Vorjahr waren es im gesamten Jahr 280.000.

Mikl- Leitner: "Ziel muss es sein, sie zu schließen"

Aus Sicht von Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl- Leitner (ÖVP) muss es "natürlich" das Ziel sein, die Mittelmeerroute zu schließen. "Jetzt geht es darum, dass die Bundesregierung in dieser Sache geschlossen und entschlossen auftritt", sagte die frühere Innenministerin im "Kurier". Dann könne Österreich auch etwas bewegen: "Bei der Balkanroute haben wir es bewiesen."

Dass Experten sagen, es sei nicht möglich, dort zu patrouillieren, erinnere sie an "sogenannte Expertenaussagen" zur Situation 2015. "Hätten wir damals den Beschwichtigern und Verzögerern nachgegeben und den Zaun nicht gebaut, dann wäre die Balkanroute bis heute nicht geschlossen", so Mikl- Leitner weiter.