Mitarbeiter begünstigt? EU- Ausschuss rügt Schulz

Hat Martin Schulz in seiner Brüsseler Zeit Mitarbeiter begünstigt? Der Haushaltskontrollausschuss des Europaparlaments erhob am Mittwoch schwere Vorwürfe gegen den SPD- Kanzlerkandidaten. Demnach soll Schulz auch mit Steuergeldern unsanft umgegangen sein. Parteifreunde nehmen ihren Hoffnungsträger in Schutz, der politische Gegner spricht hingegen mit Blick auf die Personalpolitik des früheren EU- Parlamentspräsidenten von Vetternwirtschaft.