Mit wem "rauft" denn Obama im Urlaub herum?

Acht Jahre lang durfte sich Barack Obama berufsbedingt nicht als Wellenreiter amüsieren - jetzt hat sich der ehemalige US- Präsident wieder von seiner coolen Seite gezeigt. Auf Einladung des britischen Milliardärs Richard Branson lernte Obama auf den Jungferninseln in der Karibik Kitesurfen. Nach wenigen Tagen Training traten der Ex- Präsident und der Unternehmer, Besitzer der Privatinseln Necker Island und Moskito Island, gegeneinander an - mit eindeutigem Ergebnis.