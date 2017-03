Mit Anschlag auf Disco gedroht: Festnahme

Nicht nur in der Ruhrgebiets- Großstadt Essen hat es am Wochenende nach einer Terrordrohung einen Großeinsatz der deutschen Polizei gegeben: Nach einer Anschlagsdrohung auf eine Disco hat die Polizei auch in Offenburg im Bundesland Baden- Württemberg einen 20- Jährigen festgenommen. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte, soll der Verdächtige im Internet einen Anschlag auf ein Tanzlokal in der Stadt angekündigt haben.