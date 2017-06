Missverständnis bei Bungee- Sprung: 17- Jährige tot

Der tragische Tod einer 17- jährigen Niederländerin wird derzeit vor einem spanischen Gericht verhandelt. Vera Mol starb vor zwei Jahren bei einem Bungee- Sprung im Norden Spaniens, weil ihr Seil nicht an der Brücke befestigt war, von dem sie sich in die Tiefe stürzte. Angeklagt ist ihr spanischer Instruktor. Besonders tragisch ist, dass wohl ein Missverständnis zum Tod des Teenagers geführt hat. Laut Anklage schrie der sehr schlecht Englisch sprechende Spanier: "No jump!" (Kein Sprung) Mol verstand aber offensichtlich "Now jump!" (Spring jetzt).