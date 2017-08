Millionen Eier mit Kontaktgift verunreinigt

Ehemalige Geschäftspartner des belgischen Unternehmers sagten dem Nachrichtenmagazin "Spiegel" demnach, dass es sich um Bestellungen im Volumen von mehreren Zehntausend Euro gehandelt habe. Weder der Händler noch dessen belgischer Strafverteidiger seien am Donnerstag für eine Stellungnahme erreichbar gewesen. Das Kontaktgift war offenbar einer Flüssigkeit namens "Dega 16" beigemischt, die in 20- Liter- Kanistern vertrieben wurde und der Säuberung von Geflügelställen dienen sollte.

Fipronil wird unter anderem als Pflanzenschutzmittel und in der Tiermedizin gegen Flöhe und Zecken bei Katzen und Hunden, aber auch zur Bekämpfung von Läusen, Schaben und Milben eingesetzt. Die Anwendung bei Tieren, die Lebensmittel liefern, ist verboten.

Eier in Deutschland werden auf eine mögliche Fipronil-Kontamination untersucht. Foto: APA/dpa/Guido Kirchner

Regierung in Berlin: "Lage unter Kontrolle"

In den Niederlanden sind 180 Geflügelbetriebe betroffen. In Deutschland mussten die Behörden in zwölf Bundesländern eingreifen und Betriebe vorübergehend sperren. Die Lage sei "unter Kontrolle", teilte Landwirtschaftsminister Christian Schmidt am Donnerstag mit. Die deutsche Bundesregierung nehme das Geschehen "sehr ernst", eine akute gesundheitliche Gefährdung für die Verbraucher sei nach derzeitigem Stand aber praktisch ausgeschlossen.

Deutschlands Landwirtschaftsminister Christian Schmidt Foto: AFP

Aldi nimmt Eier aus Verkauf

Dennoch hat der Lebensmittel- Discounter Aldi reagiert und deutschlandweit sämtliche Eier aus dem Verkauf genommen. In die Regale sollen nur noch Eier genommen werden, die nachweislich kein Fipronil enthalten. Es handle sich um eine "reine Vorsichtsmaßnahme", hieß es. Möglicherweise komme es zeitweise zu Engpässen. Die Unternehmensgruppen Nord und Süd begründeten ihr Vorgehen damit, dass sie "Klarheit und Transparenz" bei ihren Kunden herstellen wollten. Schon seit Anfang der Woche beziehe Aldi keine Eier mehr aus gesperrten niederländischen Betrieben. Zudem seien in den vergangenen Tagen in einzelnen Regionen Freiland- , Bodenhaltungs- und Bio- Eier vorsorglich aus dem Verkauf genommen worden.

Foto: APA/dpa/Federico Gambarini

Der Deutsche Bauernverband kritisierte den Verkaufsstopp als überzogene Reaktion. Angesichts bisheriger Risikobewertungen und Untersuchungen sei er zum derzeitigen Zeitpunkt nicht angemessen, teilte der Verband am Freitag mit.

AGES: Bisher keine Hinweise auf Kontamination in Österreich

Laut der Österreichischen Agentur für Ernährungssicherheit gibt bisher keinen Hinweis dafür, dass die betroffenen Eier und Eiprodukte nach Österreich geliefert wurden.