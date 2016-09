"Miliz- Oma": "Ich schlug IS- Kämpfern die Köpfe ab"

Seit 2004 kämpft die "Miliz- Oma" gegen die Terroristen des IS, 2006 explodierte erstmals eine Bombe unter dem Auto der 39- Jährigen. Zwei Ehemänner von ihr wurden in Gefechten getötet, aber ans Aufgeben denkt die Frau nicht.

"Ich kochte ihre Köpfe und verbrannte ihre Leiber"

"Das alles wird mich nicht stoppen", erzählte sie im Interview mit CNN. Wohl auch aus der eigenen Erfahrung heraus kennt sie in ihrem Kampf gegen den IS wenig Pardon: "Ich bekämpfte sie, ich schlug ihnen die Köpfe ab, ich kochte ihre Köpfe und verbrannte ihre Leiber."

"Mehr gejagt als der irakische Premier"

Auch ihre zwei Töchter (20 und 22) würden sich liebend gerne am Kampf gegen den IS beteiligen, müssen aber derzeit auf ihre kleinen Kinder aufpassen. Ihr Einsatz hat Um Hanadi jedenfalls in den "Most Wanted"- Listen der Dschihadisten ganz nach oben gebracht. "Ich werde sogar noch mehr gejagt als der irakische Premier", so die 39- Jährige.

