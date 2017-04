Militärausgaben 2016 weltweit leicht gestiegen

Die Rüstungsausgaben sind 2016 weltweit im zweiten Jahr in Folge gestiegen. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr wurden 1,69 Billionen US- Dollar (1,57 Billionen Euro) für militärische Zwecke ausgegeben, wie ein am Montag veröffentlichter Bericht des Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) zeigt. Unter den fünf Top- Nationen verzeichneten Russland und Indien den größten Anstieg, in Europa war es Lettland.