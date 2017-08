"Migrationsnotstand" in Ungarn verlängert

Z

. Damals waren in kurzer Zeit Zehntausende Flüchtlinge und andere Migranten durch Ungarn in Richtungund Nordeuropa gezogen. Inzwischen schottet Ungarn sich mit Zäunen und Sperren an der Südgrenze sowie eingeschränkten Asylverfahren gegen Flüchtlinge ab.

Derzeit überwinden durchschnittlich zehn Flüchtlinge am Tag den Grenzzaun. Die meisten von ihnen werden aufgegriffen und über die Grenze nach Serbien abgeschoben. Maximal zehn Asylsuchende am Tag werden in zwei sogenannte "Transitzonen" unmittelbar an der serbischen Grenze gelassen. Dort werden sie bis zum Abschluss ihres Verfahrens praktisch interniert.