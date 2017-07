Migrantendrama in Texas: Neun Tote in Lastwagen

In einem Fall mutmaßlicher Schlepperkriminalität hat die Polizei im US- Bundesstaat Texas am Sonntag einen grausigen Fund gemacht. In einem auf einem Parkplatz abgestellten Lastwagen entdeckten die Beamten acht Tote im Laderaum. Ein Mensch sei später im Krankenhaus gestorben, berichtete der Sender CNN am Sonntagabend unter Berufung auf die US- Einwanderungs- und Zollbehörde. 30 Verletzte wurden befreit, bei vielen von ihnen gilt der Gesundheitszustand als äußerst bedenklich.