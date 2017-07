Migrantendrama in Texas: Acht Tote in Lastwagen

Im US- Bundesstaat Texas hat die Polizei am Sonntag einen Lastwagen mit acht Toten im Laderaum entdeckt. Wie Polizei und Feuerwehr mitteilten, erlitten bei dem Vorfall fast 30 weitere Menschen Verletzungen. Offenbar handle es sich um einen Fall von Schlepperkriminalität. Der Lastwagen befand sich auf einem Parkplatz in der Stadt San Antonio nahe der Grenze zu Mexiko.