Michelle Obama: "Keine Angst, sondern Hoffnung"

Junge Menschen sollten wissen, "dass dieses Land euch allen gehört, woher und aus welcher Gesellschaftsschicht ihr auch kommt. Wenn eure Eltern Migranten sind, seid euch im Klaren, dass ihr Teil einer Tradition seid, auf die Amerika stolz ist." Auch die "religiöse Vielfalt" sei eine "große amerikanische Tradition, ob ihr Muslime, Christen, Juden, Hindus oder Sikhs seid".

Foto: AP

Mit "viel harter Arbeit und guter Bildung" sei "alles möglich" - auch Staatsoberhaupt zu werden. Das sei es, worum es beim "Amerikanischen Traum" gehe, sagte sie.

Foto: APA/AFP/CHRIS KLEPONIS

Michelle Obama will sich weiter für Bildung einsetzen

Nach acht Jahren im Weißen Haus machen US- Präsident Barack Obama und seine Frau am 20. Jänner dem neuen Präsidentenpaar Donald und Melania Trump Platz. Michelle Obama kündigte an, dass sie sich weiter um die Bildung von Mädchen kümmern werde - in den USA und darüber hinaus.

Foto: AP

Foto: AP

Die Noch- First- Lady wuchs in einfachen Verhältnissen in einem Schwarzenviertel von Chicago auf und studierte mit dem ihr eigenen Ehrgeiz Jus an den renommierten Universitäten Princeton und Harvard.