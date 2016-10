Michael Moore überrascht mit Donald- Trump- Film

Moore "taucht mit seiner gewagten und urkomischen Ein- Mann- Show direkt in feindliches Gebiet ein, tief in das Herz von Trumpland in den Wochen vor der Wahl 2016", heißt es in der Ankündigung des Kinos. Die Republikaner in Ohio hätten versucht, den Film zu verhindern.

Michael Moore bei der Premiere seines Trump-Films Foto: APA/AFP/KENA BETANCUR

Der ultraliberale Moore, der mit "Bowling For Columbine" zur Schusswaffen- Kultur in den USA 2003 einen Oscar gewann, hat bereits mit mehreren Filmen für Diskussionen gesorgt. Er beleuchtete unter anderem die Entwicklungen nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 ("Fahrenheit 9/11"), die globale Finanz- und Wirtschaftskrise ab 2007 ("Kapitalismus: Eine Liebesgeschichte") und das Gesundheitssystem der USA ("Sicko").

"The All-Seeing Trump": Eine Kunstinstallation in New York Foto: APA/AFP/KENA BETANCUR

Dutzende Frauen demonstrieren vor Trump Tower

Unterdessen haben angesichts sexistischer und frauenfeindlicher Äußerungen von Donald Trump rund 100 Frauen vor dem Trump Tower in New York demonstriert. Dutzende versammelten sich am Dienstag vor dem Gebäude an der 5th Avenue in Manhattan, wie die "New York Daily News" berichtete. Auf Plakate hatten sie Sprüche wie "Trump erniedrigt Frauen" geschrieben. "Wir können und werden Donald Trump oder irgendwem anders nicht erlauben, die Uhr mit all unseren Fortschritten als Frauen zurückzudrehen", sagte Anwältin Letitia James.

Foto: APA/AFP/KENA BETANCUR

Auch in Washington, Chicago und Philadelphia kam es zu Protesten. Vor dem Trump Hotel unweit des Weißen Hauses versammelten sich Dutzende Frauen zum friedlichen Protest. Sie trugen Transparente mit der Aufschrift "Frauen weisen Donald Trump zurück - und den Hass der Republikaner". Geplant sind nach Angaben der Veranstalter vergleichbare Aktionen in Miami (Florida) und Oakland (Kalifornien).