Merkel strippt in "Charlie Hebdo" für freie Welt

Eine weitere Zeichnung zeigt eine runzelige Merkel im Look des erst vergangene Woche verstorbenen kubanischen Revolutionsführers Fidel Castro, die sich ein "Mandat für 50 Jahre" wünscht. Die Titelseite des Satireblattes ziert eine Zeichnung, die eine auf einer Hebebühne liegende Kanzlerin zeigt. Dazu einen VW- Mechaniker mit einem Ersatzteil in der Hand, der sagt: "Ein neuer Auspuff, und es geht noch vier Jahre weiter."

Foto: APA/AFP/John Macdougall

Bereits das Werbeplakat für die erste deutsche Ausgabe hat für Aufsehen gesorgt. Es zeigt eine auf einer Kloschüssel sitzende Angela Merkel mit einem Exemplar der Satirezeitung in den Händen. Als Überschrift ist zu lesen: "Charlie Hebdo wirkt befreiend - jetzt auch in Deutsch."

Foto: APA/AFP/Charclie Hebdo

"Charlie Hebdo" spaltet die Gemüter

Während die einen den respektlosen Humor der Satirezeitung schätzen, kritisieren andere die Karikaturen als geschmacklos, obszön und beleidigend. Insbesondere die scharfe Religionskritik des Blatts geht vielen zu weit. Immer wieder wurde "Charlie Hebdo" wegen seiner Karikaturen verklagt. Das "Charlie" im Namen ist eine Hommage an die legendäre Comicfigur Charlie Brown und ihren Erfinder Charles M. Schulz, "Hebdo" ist die Abkürzung für das französische Wort für Wochenzeitung (hebdomadaire).

"Für uns ist das ein Experiment"

"Charlie Hebdo" auf Deutsch anzubieten ist ein Wagnis, denn die bissigen Karikaturen sind nicht jedermanns Geschmack. "Für uns ist das ein Experiment", sagt "Charlie Hebdo"- Chef Laurent Sourisseau alias Riss, der von Kalaschnikow- Kugeln an der Schulter verletzt wurde, als Islamisten am 7. Jänner des Vorjahres beim Anschlag auf die Redaktion in Paris zwölf Menschen ermordeten. Er wolle den Deutschen zeigen, dass auch sie "Charlie Hebdo" verstehen und darüber lachen können, so Sourisseau.