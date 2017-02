Merkel mahnt bei Erdogan Meinungsfreiheit ein

Bei ihrem Treffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan hat die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel auf die Einhaltung der Meinungsfreiheit in der Türkei gepocht. "Opposition gehört zu einer Demokratie dazu", sagte Merkel am Donnerstag nach einem zweieinhalbstündigen Gespräch mit Erdogan in Ankara. Außerdem sicherte sie die Aufnahme von 500 Flüchtlingen im Monat aus der Türkei zu.