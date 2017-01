Merkel: "Europa hat Schicksal selbst in der Hand"

Angela Merkel setzt nach den kritischen Äußerungen des künftigen US- Präsidenten Donald Trump auf eine intensive Zusammenarbeit innerhalb der EU. "Ich denke, wir Europäer haben unser Schicksal selber in der Hand", sagte Merkel am Montag in Berlin. Trump hatte in einem Interview in der "Bild" für Irritationen in der EU und in der NATO ausgelöst. Er bezeichnete die NATO als "obsolet", übte scharfe Kritik an Merkels Flüchtlingspolitik und sagte, der Brexit werde sich als eine "großartige Sache" herausstellen.