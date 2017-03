Menschenkette auf Westminster- Brücke nach Anschlag

Masood hatte am 22. März auf der Westminster- Brücke in London mit seinem Auto Fußgänger angefahren und dabei eine 43- jährige Britin und einen 54- jährigen US- Touristen getötet. Anschließend erstach er einen 48- jährigen Polizisten vor dem Parlament, bevor er selbst von der Polizei erschossen wurde. Ein bei dem Anschlag schwer verletzter 75- Jähriger starb am Donnerstag im Krankenhaus.

Die Dschhadistenmiliz IS hatte den Anschlag, bei dem auch mehr als 50 Menschen verletzt wurden, für sich beansprucht und Masood als einen ihrer "Soldaten" bezeichnet. Die Londoner Polizei sieht allerdings keine Beweise für Verbindungen des Attentäters zu Dschihadistengruppen.

