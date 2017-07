Melilla: Messerangriff auf Grenzpolizisten

An der Grenze zwischen der spanischen Exklave Melilla und Marokko hat ein Mann eine Gruppe von Polizisten mit einem Messer angegriffen. Ein Video aus einer Überwachungskamera zeigt, wie der Mann, der bei der Attacke laut lokalen Medienberichten "Allahu Akbar" geschrien haben soll, am Grenzposten Beni Enzar von Beamten überwältigt wird. Ein Beamter sei leicht an der Hand verletzt worden.