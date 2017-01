Mehrheit der deutschen Frauen fühlt sich unsicher

Die Kölner Silvesternacht 2015 hat das Vertrauen in die deutschen Sicherheitsbehörden offenbar nachträglich erschüttert. Wie eine aktuelle Emnid- Umfrage für die "Bild am Sonntag" zeigt, fühlen sich mehr als die Hälfte der Frauen (58 Prozent) in der Öffentlichkeit unsicherer als früher bzw. gar nicht mehr sicher. 44 Prozent der Befragten geben die Zuwanderung muslimischer Männer als Hauptgrund an. Viele mieden bestimmte Gebiete, schrieb die "Bild am Sonntag".