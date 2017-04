Mehrere Tote bei Anschlag auf evakuierte Syrer

In Syrien ist am Samstag ein Bombenanschlag auf Einwohner regierungstreuer Ortschaften verübt worden, die am Vortag aus ihren Städten evakuiert worden waren. Nach Angaben der oppositionsnahen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte wurden mindestens 16 Menschen getötet, als eine Autobombe in der Nähe eines ihrer Busse gezündet wurde.