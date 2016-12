Mehrere Hinweise auf U- Bahn- Treter von Berlin

E

Foto: Polizei Berlin

Heimtückischer Angriff ohne ersichtlichen Grund

haben sich bis Samstagnachmittag acht Personen mit mehr oder weniger sachdienlichen Hinweisen zu der Tat gemeldet. Das Blatt beruft sich in diesem Zusammenhang auf eine Sprecherin der Polizei. Derzeit werden die neuen Informationen überprüft, über den aktuellen Stand der Ermittlungen ist noch nichts bekannt.

Der heimtückische Angriff liegt bereits eineinhalb Monate zurück. Am 27. Oktober verfolgte ein unbekannter Mann in der U- Bahn- Station Herrmannstraße eine Frau und versetzte seinem Opfer ohne ersichtlichen Grund einen Fußtritt in den Rücken. Die 26- Jährige stürzte kopfüber über die Treppen und brach sich bei dem Aufprall einen Arm. Sie konnte nach einer ambulanten Behandlung das Krankenhaus aber bald wieder verlassen.

Täter in Begleitung von drei weiteren Männern

Der rauchende Täter hielt eine Bierflasche in der Hand und befand sich in Begleitung von drei weiteren Männern. Die Gruppe spazierte danach in aller Ruhe davon, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Ihr eilten dafür mehrere Passanten zu Hilfe. Die Polizei hat das Video aus taktischen Gründen erst jetzt veröffentlicht, weil bei den Ermittlungen keine Fortschritte mehr zu erwarten waren.