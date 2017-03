McDonald's bietet nun auch Pizzen an

Auf Instagram kursieren bereits zahlreiche Bilder, die die unterschiedlich belegten Pizzen mit "100 Prozent echtem Käse", wie die Fast- Food- Kette auf der Verpackung betont, zeigen. Die Aufnahmen stammen aus den beiden Lokalen in Pomerory in Ohio and Spencer in West Virginia. Vorerst läuft die Wiedereinführung der McPizza in diesen beiden Orten.

Erster Versuch mit McPizza in 90er- Jahren fehlgeschlagen

Wiedereinführung deswegen, weil bereits in den 90er- Jahren die von italienischen Auswanderern in den USA erfundene Speise angeboten wurde. Allerdings war die McPizza damals ein Verlustgeschäft für die Fast- Food- Kette: Pizzaöfen mussten angeschafft, die Ausgabefenster beim Drive- in- Schalter vergrößert und längere Backzeiten in Kauf genommen werden. Das war wohl auch einer der Hauptgründe für die Streichung der Pizza aus dem McDonald's- Sortiment Ende der 90er- Jahre.

Pizza gekostet und begeistert: "Heute war ein guter Tag"

Bisher herrscht große Begeisterung in den USA. Diese kann man in den sozialen Medien verfolgen. So schreibt etwa ein Fan auf Instagram: "Heute war ein guter Tag. Ich hatte zum ersten Mal seit nahezu 20 Jahren wieder eine McDonald's- Pizza. Das bedeutet, ich bin wirklich alt ..." Ein anderer User gibt voller Stolz zu, dass er neun Stunden lang gefahren ist, um das neue Produkt zu testen. Das sei es aber "auf jeden Fall wert gewesen".