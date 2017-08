Mauer- Streit: Trump bedrohte Mexikos Staatschef

Der 71- Jährige habe mehrmals am Telefon deutlich gemacht, dass Nieto aufhören solle, vor den Medien zu sagen, dass Mexiko nicht bezahlen werde. "Sie können das nicht der Presse sagen", drängte Trump den Angaben zufolge. Wenn Pena Nieto dies dennoch tue, "dann will ich Euch Leute nicht mehr treffen, denn damit kann ich nicht leben", wurde Trump zitiert. Er schlug demnach dem Mexikaner eine unverbindliche öffentliche Formulierung vor: "Wir sollten beide sagen: 'Wir werden eine Lösung finden.'"

Nieto will "Würde von Mexiko" erhalten

Nieto sperrte sich dem Bericht zufolge jedoch gegen das Drängen des US- Präsidenten, da das Thema mit der "Würde von Mexiko" und dem "Nationalstolz" seines Landes zu tun habe. Seine feste Position bleibe, dass Mexiko nicht für die Mauer bezahlen könne, sagte der mexikanische Präsident demnach.

Trump während eines Besuchs bei Nieto im August 2016 Foto: AFP

Der Streit beider Staatschefs um die Mauer hatte kurz nach Trumps Amtsantritt zu einem Eklat geführt. Pena Nieto sagte deswegen einen Besuch in Washington kurzfristig ab. Das Telefonat, über das die "Washington Post" jetzt berichtete, fand am Tag nach der Besuchsabsage statt.

Fronten bleiben hart

Eine Annäherung im Streit um die Mauer gibt es aber bis heute nicht. Nieto lehnt eine mexikanische Beteiligung an der Finanzierung weiterhin kategorisch ab. Trump sagte hingegen nach einem Treffen mit dem mexikanischen Staatschef am Rande des G20- Gipfels im Juli in Hamburg, dass er "absolut" weiterhin wolle, dass Mexiko die Kosten für den Grenzzaun trägt. Dies hatte er so im Wahlkampf angekündigt.

Trumps Mauer bleibt vorerst ein unfinanzierbares Wahlversprechen. Foto: AFP

Lob für Trump? "Es gab gar kein Telefonat!"

Für Irritationen sorgte in dieser Woche auch eine Bemerkung Trumps, Nieto habe ihm telefonisch Lob für das harte Vorgehen der US- Behörden gegen illegale Überquerungen der US- mexikanischen Grenze gespendet. Der mexikanische Präsident habe ihm gesagt, es kämen nur noch sehr wenige Menschen aus südlicheren zentralamerikanischen Ländern nach Mexiko, weil sie wüssten, dass sie nicht mehr weiter in die USA gelangen könnten.

Etwa 54.000 Kinder wurden in den letzten Monaten von US-Behörden aufgegriffen. Foto: AFP/Getty Images

Die mexikanische Regierung bestritt daraufhin jedoch, dass Nieto kürzlich überhaupt mit Trump telefoniert habe. US- Präsidentensprecherin Sarah Huckabee Sanders sagte daraufhin, Trump habe sich nicht auf ein Telefonat bezogen, sondern auf sein Treffen mit dem mexikanischen Staatschef in Hamburg.