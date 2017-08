Massenschlägerei unter Flüchtlingen: 20 Verletzte

Auslöser der Massenschlägerei in der Nacht auf Dienstag war den Angaben zufolge ein Streit, den ein betrunkener Migrant während der kostenlosen Essensausgabe durch eine örtliche Hilfsorganisation verursachte. Das Gebiet um den Hafen Calais in Nordfrankreich besitzt für Flüchtlinge eine große Anziehungskraft. Sie hoffen, von dort aus über den Ärmelkanal nach Großbritannien zu gelangen, wo sie sich mehr Chancen auf ein besseres Leben ausrechnen.

Angst vor neuen wilden Flüchtlingscamps

Die Regierung in Paris befürchtet, dass in der Region neue wilde Flüchtlingscamps entstehen könnten. Frankreichs Oberstes Verwaltungsgericht hatte Ende Juli die Anordnung eines Gerichts der nordfranzösischen Stadt Lille bestätigt, welches die Behörden zur Einrichtung von Wasserstellen und Sanitäranlagen für die Flüchtlinge in Calais verpflichtet.

Auf einer Straße in Paris campierende Flüchtlinge Foto: AP

In der Gerichtsentscheidung hieß es, aufgrund der Weigerung des Staates, für die Grundbedürfnisse der Flüchtlinge zu sorgen, seien sie menschenunwürdigen Bedingungen ausgesetzt. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch prangerte in einem Bericht an, Polizisten würden sogar Pfefferspray gegen schlafende Flüchtlinge einsetzen.