Massenmörder Charles Manson in Spital eingeliefert

Der wegen Massenmordes inhaftierte US- Sektenführer Charles Manson ist laut US- Medienberichten ins Krankenhaus eingeliefert worden. Der Zustand des 82- Jährigen sei ernst, berichtete die "Los Angeles Times" in der Nacht auf Mittwoch. Die Website TMZ meldete, Manson sei wegen Magen- Darm- Problemen als Notfall in ein Krankenhaus im kalifornischen Bakersville gebracht worden.