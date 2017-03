"Masood war höflich, pflegte gerne seinen Garten"

In einem roten Backsteinhaus in Winson Green, Birmingham, lebte die Familie Masood bis Ende 2016. Danach zogen sie in jene Wohnung, die kurz nach dem Anschlag von der Polizei durchsucht wurde. "Sie blieben unter sich, waren aber freundliche Leute", so Nachbarin Iwona Romek, die in Winson Green im Nachbarhaus lebt: "Als ich die Bilder im Fernsehen gesehen habe, wusste ich, dass er das war."

Der Terrorverdächtige von London. Zwei Messer liegen auf dem Boden. Foto: AP

Nachbarin Iwonka Romek Foto: AP

In einem traditionellen muslimischen Gewand habe man den begeisterten Bodybuilder eher selten gesehen: "Eher im Trainingsanzug." Auch seine Frau habe zwar Kopftuch getragen, aber keinen Gesichtsschleier. Er sei in die Moschee gegangen, aber dabei habe sich niemand etwas gedacht. Kurz nach Weihnachten seien sie plötzlich ausgezogen, ohne ein Wort der Ankündigung.

Das ehemalige Wohnhaus des Attentäters Khalid Masood Foto: AP

"Er hat sein Auto gewaschen und den Rasen gemäht"

Khalid Masood war Vater von drei Kindern, das jüngste dürfte etwa drei Jahre alt sein, berichten die Nachbarn. "Die beiden anderen gingen schon zur Schule, ganz normal in Schuluniformen", so Nachbar Ciaran Molloy gegenüber dem "Independent". "Er hat sein Auto gewaschen, den Rasen gemäht und manchmal den Buben in der Nachbarschaft beim Fußballspielen zugeschaut und ihnen Tipps gegeben."

Ermittler vor dem ehemaligen Wohnhaus des Attentäters Foto: AP

Dass der dreifache Familienvater am Mittwoch zum Mörder wurde, können die Nachbarn kaum fassen. "Es ist verrückt, dass er es war", sagt Kaodi Campbell. Ihr Sohn habe mit dem Sohn der Masoods hin und wieder in deren Garten Fußball gespielt. "Der Vater war höflich und freundlich, hat den Buben Tipps fürs Passen und Dribbeln gegeben."

Die Polizei sichert Beweise. Foto: AP

Nachbarn wussten nichts von Vorstrafen

Von der kriminellen Vergangenheit des 52- Jährigen wussten die Nachbarn nichts. Geboren als Adrian Elms in Kent, war er mehrfach im Gefängnis, zum ersten Mal im Jahr 1983 wegen schwerer Sachbeschädiging. 2003 stach er einem 22- Jährigen mit einem Messer ins Gesicht und wurde erneut zu einer Haftstrafe verurteilt. Britische Medien berichten unter Berufung auf Polizeikreise, dass er sich im Gefängnis radikalisiert haben dürfte, nachdem er zum Islam konvertiert war.

Foto: AP

Die Polizei versucht nun, die Puzzleteile zusammenzusetzen und eventuelle Hintermänner aufzuspüren. Acht Verdächtige wurden mittlerweile festgenommen, darunter soll auch Masoods 39- jährige Ehefrau sein. Die Polizei verdächtigt alle acht Personen, die sie bei Razzien kurz nach der Tat festnahm, der Terrorvorbereitungen.

Die letzte Wohnung Masoods in Birmingham wurde von der Polizei kurz nach dem Anschlag gestürmt. Foto: AP

Masood gab an, als Lehrer zu arbeiten

Masood selbst dürfte vor der Bluttat mehrfach nach London gefahren sein, um den Anschlag zu planen. Bei der Autovermietung in Birmingham hatte er angeben, als Lehrer zu arbeiten, als er sich das Anschlagsfahrzeug besorgte. Die Stadtverwaltung in Birmingham konnte das aber nicht bestätigen.

Dass Masood tatsächlich ein Anhänger des Islamischen Staates war, ist ebenfalls noch Gegenstand der Untersuchungen. Die Terrormiliz hatte den Anschlag am Donnerstag für sich reklamiert. Masood sei "ein Soldat des IS" gewesen. Birmingham gilt schon länger als Hochburg der Islamistenszene in Großbritannien.

"Londoner lassen sich nicht einschüchtern"

Am Donnerstagabend versammelten sich Hunderte Menschen zum Gedenken an die Opfer in der britischen Hauptstadt. "Die Londoner lassen sich niemals vom Terrorismus einschüchtern", sagte Bürgermeister Sadiq Khan auf dem Trafalgar Square.

Tausende Menschen versammelten sich am Trafalgar Square. Foto: AP

Foto: AFP

Foto: AP

Auf dem Platz im Herzen Londons zündeten die Teilnehmer der Trauerkundgebung Kerzen an oder legten Blumen nieder. Auf Schildern waren Botschaften wie "Hass wird uns nicht spalten" zu lesen. "Wir haben keine Angst", lautete eine andere Parole.

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AP

Foto: AP

Foto: AP