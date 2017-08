Marseille: Auto rast in Bushaltestelle - ein Toter

Der Einsatz dauert noch an, bei dem Todesopfer soll es sich um eine 42- jährige Frau handeln, berichtet die Online- Zeitung "La Provence" unter Berufung auf Polizeikreise. Mindestens eine weitere Person wurde verletzt. Der Vorfall ereignete sich am Boulevard Charles Livon, nahe des Alten Hafens. Der Lenker des weißen Kleinlastwagens wurde noch am Tatort verhaftet. Der Mann soll 35 Jahre alt und algerischer Herkunft sein.

Die Polizei rief die Bevölkerung via Twitter dazu auf, die Gegend zu meiden. Ob nach weiteren Verdächtigen gesucht wird, ist nicht bekannt. Französische Medien berichteten, dass am Montagvormittag eine zweite Bushaltestelle in Marseille angefahren worden sei. Dazu wollte sich die Polizei nicht äußern, ein Sprecher bestätigte lediglich den Vorfall am Alten Hafen.