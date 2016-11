Marseille: 15- Jähriger erschossen und verbrannt

Grausiger Fund in Marseille: Ein Fußgänger hat am Rande der südostfranzösischen Hafenstadt die Leiche eines Schülers gefunden, der offenbar Opfer eines brutalen Gewaltverbrechens geworden war. Der etwa 15- Jährige sei gefesselt und teilweise verbrannt gewesen, die Obduktion habe zudem eine Schusswunde im Kopf ergeben, hieß es aus Ermittlerkreisen am Montag.