Marias Mörder wollte sich in Haft das Leben nehmen

Wie die "Bild" am Donnerstag berichtete, soll Hussein K. an den Weihnachtsfeiertagen versucht haben, sich mit einem Hemd zu strangulieren. Da der Mordverdächtige aber rund um die Uhr überwacht werde, habe ein Justizvollzugsbeamter den Selbstmordversuch "spätnachts unter der Bettdecke" entdeckt, so der Bericht.

Blumen und Trauerschmuck hängen in Freiburg an einem Baum an der Dreisam, wo Maria L. getötet wurde. Foto: APA/dpa/Patrick Seeger

Gutachten: Hussein K. "mindestens 22 Jahre alt"

Wie die Zeitung weiter schrieb, sei immer noch nicht klar, wie alt der Verdächtige tatsächlich ist. Bei seiner Einreise nach Deutschland hatte der bereits in Griechenland wegen wegen versuchten Mordes und Raubes zu zehn Jahren Haft Verurteilte und nach kurzer Zeit bereits wieder Freigelassene angegeben, er sei 16 Jahre alt und damit ein unbegleiteter Minderjähriger. Ein von der Staatsanwaltschaft in Auftrag gegebenes Altersgutachten legte allerdings nahe, dass Hussein K. im Oktober 2016 mindestens 22 Jahre alt war. Auch in Griechenland hatte das wahre Alter des Verdächtigen offenbar nicht festgestellt werden können.

Nach Erwachsenenstrafrecht droht Lebenslang

Hussein K. wird vorgeworfen, am Fluss Dreisam in Freiburg in Baden- Württemberg die 19 Jahre alte Studentin Maria L. vergewaltigt und ermordet zu haben, als sie von einer Party nach Hause radeln wollte. Wäre er zur Tatzeit 17 Jahre alt gewesen, würde Jugendstrafrecht gelten. Nach Erwachsenenstrafrecht droht dem Verdächtigen in dem Mordprozess den Angaben zufolge eine lebenslange Freiheitsstrafe. Nach Jugendstrafrecht wären höchstens zehn Jahre Haft möglich.