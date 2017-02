Mannheim: Aus Park gestohlener Pinguin ist tot

Der am Samstag aus einem Gehege im Mannheimer Luisenpark gestohlene Pinguin ist tot. Ein Zeuge entdeckte den Kadaver des Humboldt- Pinguins am Rande eines Parkplatzes in der baden- württembergischen Stadt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Offenbar habe sich der Pinguindieb dort des Tieres entledigt.