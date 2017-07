Mann überlebt 42 Minuten langen Herzstillstand

John Ogburn arbeitete in seiner Heimat North Carolina an seinem Laptop, als er einen Herzstillstand erlitt. Die Polizisten waren gerade in der Nähe, als der Notruf bei ihnen eintraf. Sie waren binnen einer Minute vor Ort und konnten mit der Ersten Hilfe beginnen.

Eigentlich sind Rettungshelfer nur dazu verpflichtet, 20 Minuten lang eine Herz- Lungen- Massage durchzuführen, wenn es bis dahin kein Lebenszeichen gibt. Doch die Polizisten gaben nicht auf - und wurden so zu Lebensrettern.

Ogburn wurde nach der erfolgreichen Reanimation ins Spital gebracht, wo er für mehrere Tage in ein künstliches Koma versetzt wurde, damit sich sein Körper von dem Zwischenfall erholen kann. Heute geht es dem dreifachen Familienvater den Umständen entsprechend gut: "Mein Energielevel ist nicht der gleiche wie zuvor, aber das liegt vielleicht auch daran, dass sich mein Alltag auch etwas geändert hat", berichtet er gegenüber der BBC. Seinen Helfern, die ihn trotz des langen Herzstillstands nicht aufgegeben haben, ist er für jeden Tag, den er erleben darf, unendlich dankbar.